Mercato Ciclismo – Fabio Aru, spunta l’offerta della Vini Zabù

12 Novembre 2020 10:01

Mercato Ciclismo, Fabio Aru lascia l’UAE Team Emirates dopo 3 stagioni: il ‘Cavaliere dei quattro Mori’ interessa alla Vini Zabù-Brado-KTM

Mercato Ciclismo, Fabio Aru verso la Vini Zabù – Dopo 3 stagioni fra tante ombre e poche luci, Fabio Aru si appresta a lasciare la UAE Team Emirates al termine di un’annata molto complicata. Il ciclista sardo sembra lontano parente di quello che vinse la Vuelta 2015 e arrivò due volte sol podio al Giro d’Italia nel 2014 e nel 2015, scalando velocemente le gerarchie del ciclismo italiano e mondiale. Attualmente Fabio Aru è in cerca di un rilancio, di qualche squadra che creda in lui, gli dia fiducia e lo supporti. Tale squadra potrebbe essere la Vini Zabù-Brado-KTM di Luca Scinto che ha mostrato il proprio interesse per il ‘Cavaliere dei quattro Mori’ e avrebbe, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, formulato una prima offerta contrattuale. La squadra ha perso Giovanni Visconti, passato alla Biardiani-CFS-Faizanè e Luca Wackermann che ha firmato per la Eolo-Kometa di Basso.