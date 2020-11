Scarpe Lidl, i meme più simpatici del web: dal premier Conte e il DPCM a Cenerentola [GALLERY]

17 Novembre 2020 10:56

La notizia dei supermercati presi d’assalto per le scarpe Lidl ha smosso anche le solite ironie di web e social: i meme più simpatici

Scarpe Lidl – La notizia ieri ha assunto un risalto enorme. Una nuova ressa ai supermercati è avvenuta in tutta Italia. Lievito, farina e beni di prima necessità? No. Calzini, ciabatte e scarpe della Lidl? Sì! Presi d’assalto tutti i supermercati della nota catena di origine tedesca. Diversi i motivi per cui la gente ha deciso di abbandonare tutto e accaparrarsi i pezzi in vendita, che non erano infiniti. Li abbiamo spiegati in altra pagina, che potete consultare di seguito.

Alla notizia, come spesso accade in tempi di social, non sono mancate le reazioni simpatiche e ironiche del web, con i famosissimi meme. I protagonisti? Più o meno, sempre i soliti: dal premier Conte ad alcune scene di film storici passando per le “zone a colori” dell’ultimo DPCM e a Cenerentola. Abbiamo raccolto i meme più simpatici nella FOTOGALLERY in alto.