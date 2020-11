Meghan Markle, perso il secondo figlio per un aborto spontaneo: “cantavo una ninna nanna in mezzo al dolore”

25 Novembre 2020 11:51

Meghan Markle ha rivelato di aver perso il secondo figlio per un aborto spontaneo: le tristi parole affidate ad un intervento sul NY Times

Dal Regno Unito arriva una pessima notizia, pubblicata sulle colonne del New York Times: Meghan Markle ha perso il suo secondo figlio. La Duchessa di Sussex ha pubblicato un articolo a sua firma dal titolo “Le perdite che condividiamo“, nel quale parla del proprio aborto spontaneo, oltre che di alcuni fatti accaduti nel 2020 come la pandemia di Coronavirus, le elezioni USA, le morti di Breonna Taylor e George Floyd.

“Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno – racconta Meghan Markle -. Dopo aver cambiato il pannolino ad Archie, ho sentito un forte crampo. Mi lasciai cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per stare entrambi calmi, la melodia allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene. Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo“.