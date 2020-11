Maxi operazione antidroga a Cosenza: smantellate le piazze di spaccio, numerosi arresti in corso

27 Novembre 2020 07:15

Arresti a Cosenza, in corso l’operazione antidroga “Salamandra”: numerose le misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria

In corso dalle prime luci dell’alba, a Cosenza, Rende e in vari comuni della provincia, l’operazione “Salamandra”: impegnati oltre 100 carabinieri del comando provinciale di Cosenza, supportati dai militari dello squadrone eliportato cacciatori di Calabria e del nucleo cinofili, con la copertura aerea del velivolo dell’8° nucleo elicotteri.

Numerose le misure cautelari emesse dall’autorità giudiziaria nei confronti di persone indagate, a vario titolo, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

I militari stanno effettuando perquisizioni domiciliari a carico delle persone coinvolte.