Quando Maradona cantò Maradona: testo e traduzione de “La Mano de Dios” [VIDEO]

26 Novembre 2020 12:32

Il mito di Diego Armando Maradona cantano attraverso le note di “La Mano de Dios” di Rodrigo: la storia del ‘Pibe de Oro’ dalla nascita alla leggenda

Diego Armando Maradona è stato un personaggio capace di influenzare un’epoca. Calciatore dalle doti straordinarie, innalzato a divinità del pallone ma reso uomo dalle difficoltà della vita e dalle proprie debolezze, Diego Armando Maradona è riuscito a farsi amare da tutti. Maradona è stato un’ispirazione per diverse generazioni, non solo un’icona sportiva, è stato capace di andare oltre i confini del calcio e diventare un simbolo culturale, sociale. A Maradona sono state dedicate opere d’arte, film, libri, canzoni. Una in particolare è molto amata in Argentina e in tutto il mondo, “La Mano de Dios” di Rodrigo, titolo che riprende il celebre gol di mano che segnò all’Inghilterra. Nel testo viene ripercorsa la vita del numero 10 dell’Albiceleste, dalla povera infanzia fino alle gesta sul campo da calcio che hanno fatto innamorare i tifosi impazziti al grido di “Maradò! Maradò!”. Sotto al testo una clip estratta dal documentario di Kusturica.

Testo “La Mano de Dios”

“En una villa nació, fue deseo de Dios

crecer y sobrevivir a la humilde expresión

enfrentar la adversidad

con afán de ganarse a cada paso la vida

en un potrero forjó una zurda inmortal

con experiencia sedienta ambición de llegar

de cebollita soñaba jugar un Mundial

y consagrarse en Primera

tal vez jugando pudiera a su familia ayudar…

A poco que debutó

“Maradó, Maradó”

la 12 fue quien coreó

“Maradó, Maradó”

su sueño tenía una estrella

llena de gol y gambetas

y todo el pueblo cantó

“Maradó, Maradó”

nació la mano de Dios

“Maradó, Maradó”

llenó alegría en el pueblo

regó de gloria este suelo…

Carga una cruz en los hombros por ser el mejor

por no venderse jamás al poder enfrentó

curiosa debilidad, si Jesús tropezó

por qué él no habría de hacerlo

la fama le presentó una blanca mujer

de misterioso sabor y prohibido placer

que lo hizo adicto

al deseo de usarla otra vez

involucrando su vida

y es un partido que un día

el Diego está por ganar…

A poco que debutó

“Maradó, Maradó”

la 12 fue quien coreó

“Maradó, Maradó”

su sueño tenía una estrella

llena de gol y gambetas

y todo el pueblo cantó

“Maradó, Maradó”

nació la mano de Dios

“Maradó, Maradó”

llenó alegría en el pueblo

regó de gloria este suelo…

Olé, olé, olé, olé, Diego, Diego”.

Traduzione “La Mano de Dios”

“Nacque in una cittadina

fu un desiderio di Dio

crescere e sopravvivere

all’umile espressione

affrontare le difficoltà

con affanno di guadagnarsi

ad ogni passo la vita

in un campetto forgiò un immortale mancino

con sete di esperienza e ambizione di arrivare

da cebollita (calciatori delle giovanili dell’Argentina, ndr) sogna di giocare un Mondiale

e di consacrarsi in prima squadra

talvolta giocando

poteva aiutare la sua famiglia…

Poco tempo e lui debuttò

“Maradò, Maradò”

la 12 (la curva del Boca Juniors, ndr) fu quella che intonò

“Maradò maradò”

il suo sogno aveva una stella

piena di gol e dribbling

e tutto il pubblico cantò

“Maradò, Maradò”

nacque la mano di Dio

“Maradò, Maradò”

seminó allegria nel popolo

annaffió di gloria questa terra.

Porta una croce sulle spalle

per essere il migliore

per non vendersi mai

al potere che affrontò

curiosa debolezza, se Gesù inciampò

perché lui non avrebbe dovuto farlo

la fama gli presentò una donna bianca (cocaina, ndr)

di misterioso sapore e proibito piacere

che lo rese avvezzo

al desiderio di usarla ancora

compromettendo la sua vita

ed è una partita che un giorno

Diego ha intenzione di vincere

Poco tempo e lui debuttò

“Maradò, maradò”

la 12 fu quella che intonò

“Maradò maradò”

il suo sogno aveva una stella

piena di gol e dribbling

e tutto il pubblico cantò

“Maradò, Maradò”

nacque la mano di Dio

“Maradò, Maradò”

seminó allegria nel popolo

annaffió di gloria questa terra…”.