25 Novembre 2020 22:24

Morte Maradona, il procuratore generale di San Isidro, John Broyard, alla stampa argentina ha comunicato che il decesso è avvenuto per cause naturali

La morte di Diego Armando Maradona è avvenuta in maniera naturale. Lo ha annunciato il procuratore generale di San Isidro, John Broyard, alla stampa argentina in una breve dichiarazione fuori dalla casa in cui è deceduto l’ex fuoriclasse del Napoli, precisando che “sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza”. Maradona è deceduto poco prima delle 12 locali.