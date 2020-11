L’ultimo saluto a Mardona, adesso Diego riposa con mamma e papà: il VIDEO rubato del funerale

27 Novembre 2020 14:47

Maradona sepolto al cimitero ‘Jardin de Bella Vista’: la cerimonia è privata, ma dall’alto una serie di droni riprendono in diretta l’ultimo saluto a Diego

Diego Armando Maradona ha compiuto l’ultimo viaggio della sua vita terrena. Il feretro del ‘Pibe de Oro’ è stato trasportato nel cimitero ‘Jardin de Bella Vista’, nel quale sarà sepolto vicino alla madre ed il padre, con una bandiera dell’Argentina sulla bara. Tantissimi i tifosi che hanno seguito il corteo funebre con cori, bandiere e applausi scroscianti. La cerimonia al cimitero è stata però eseguita in forma privata, concesso l’accesso solo alla famiglia: tra i presenti le figlie Dalma, Gianina e Jana, l’ex moglie, Claudia Villafañe, la sua ex compagna Verónica Ojeda e il nipote Johnny, che viveva con lui. Nonostante la richiesta di privacy però, alcune tv argentine hanno sorvolato la zona con dei droni che hanno ripreso in diretta l’ultimo saluto all’indimenticabile Maradona.