Maradona, l’Argentina dice addio al Pibe de Oro: proclamati tre giorni di lutto nazionale

25 Novembre 2020 18:03

Un intero Paese in lutto, il mondo del calcio in lacrime: addio Diego Armando Maradona

Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte di Diego Armando Maradona. Lo ha fatto attraverso un breve comunicato diffuso a pochi minuti dalla conferma del decesso dell’astro argentino del calcio. Secondo quanto confermato da fonti mediche, Maradona è deceduto oggi come conseguenza di un arresto cardiaco mentre si trovava nella sua tenuta nella località di Tigre, prossima a Buenos Aires. Secondo quanto mostrano le immagini dei principali canali televisivi, diverse ambulanze sono tuttora presenti nella residenza dove si trovava il capitano della nazionale argentina, campione del mondo nel 1986. Lo scorso 3 novembre Maradona, che aveva da poco compiuto 60 anni, era stato operato con successo per un ematoma subdurale alla testa.