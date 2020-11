Maradona, l’aneddoto di Casarin sulle scarpe slacciate: “rigori a favore? No, non ne ho bisogno” [VIDEO]

27 Novembre 2020 15:32

Paolo Casarin svela un particolare aneddoto su Maradona: le scarpe slacciate, la provocazione sui rigori e la risposta di Diego

Fra i tanti aneddoti che sono stati resi noti in questi giorni, legati al mito di Diego Armando Maradona, uno davvero particolare è stato raccontato dall’ex arbitro Paolo Casarin. Il ‘Pibe de Oro’ si vede spesso giocare con le scarpe slacciate, non proprio una caratteristica naturale per i giocatori che rischia di inciampare perdendo il pallone o peggio facendosi male. Ma non Maradona che restava comunque agile ed elegante come sempre. L’arbitro Casarin lo invitava sempre a legarsi i lacci durante la partita, finendo un giorno per chiedergli se il motivo di quelle stringhe slacciate non fosse per accentuare eventuali calci di rigore. La risposta di Diego fu perentoria: “no, non ho bisogno“.