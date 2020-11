Manchester City su Messi, dall’Inghilterra sicuri: pronto il pre-contratto già a gennaio

3 Novembre 2020 15:51

Dall’Inghilterra sicuri dell’interesse del Manchester City verso Lionel Messi: a gennaio già pronto il pre-contratto per strapparlo al Barcellona

Il caso riguardante l’addio di Lionel Messi al Barcellona è tutt’altro che concluso. La scorsa estate il fuoriclasse argentino è stato costretto a restare, fermato da cavilli contrattuali, nonostante avesse chiesto di essere liberato a zero dalla squadra come i compagni Suarez e Vidal. La dirigenza catalana si è ovviamente opposta. La prossima estate però, il discorso sarà diverso. Difficilmente Messi vorrà restare ancora, nonostante le dimissioni del presidente Bartomeu con il quale ha avuto più volte dei duri scambi di opinione. Dall’Inghilterra sono sicuri che il Manchester City del suo ex allenatore Pep Guardiola sia la squadra più aggreditata per il prossimo trasferimento della ‘Pulce’. Secondo il ‘The Telegraph’ già a gennaio 2021 il City vorrebbe sottoporre un pre-contratto a Messi.

Qualche settimana fa, Omar Barrada, direttore delle operazioni finanziare del Manchester City, aveva dichiarato: “Messi è un talento incredibile, che può avere un impatto significativo su qualsiasi club, dentro e fuori dal campo. È il miglior giocatore del mondo, è il migliore della sua generazione. Penso che qualsiasi club del mondo vorrebbe averlo alle proprie dipendenze. Se Messi lascia il Barça prendiamo in considerazione la possibilità di ingaggiarlo”.