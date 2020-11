22 Novembre 2020 13:22

Il maltempo continua a flagellare la Calabria e in particolare il crotonese: a Melissa, in provincia di Crotone, è crollato un ponte a seguito delle piogge torrenziali. Secondo la stampa locale non ci sarebbero feriti. Intanto, l’amministrazione comunale ha inoltrato ai tutti i cittadini l’appello a non uscire di casa. “Permane l’allerta per tutta la giornata. Restare a casa”, si legge sulla pagina Facebook del Comune.