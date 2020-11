Maltempo Crotone, attimi di paura per la Lazio in aereo: urla e imprecazioni dei calciatori [VIDEO]

22 Novembre 2020 16:44

Attimi di paura per la Lazio in aereo in occasione dell’atterraggio a Crotone prima del match dello Scida di ieri

La giornata di ieri è stata purtroppo caratterizzata dalla forte alluvione che ha colpito la città pitagorica. Il maltempo della mattinata ha fortemente condizionato anche il match di campionato tra Crotone e Lazio, che si è giocato in condizioni estreme ma che si sarebbe potuto rinviare. Prima della sfida, disputata nel pantano dello Scida e vinta 0-2 dai biancocelesti, lo stesso club romano è stato vittima di un atterraggio complesso. In un video diffuso dall’interno dell’aereo si sentono le urla e le imprecazioni dei calciatori per via del vento e delle turbolenze che hanno condizionato l’atterraggio del mezzo. Come detto in altra pagina, poi, anche il viaggio di ritorno non è stato esente da problemi. In basso il VIDEO dei momenti di paura.