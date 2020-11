Maltempo Crotone – A Isola Capo Rizzuto crolla la strada: voragine immensa creata dalla pioggia! [VIDEO]

21 Novembre 2020 11:22

Maltempo Crotone, gravi danni ad Isola Capo Rizzuto: si apre una grossa voragine in strada a causa della forte pioggia, il video diventa virale

Maltempo Crotone, voragine in mezzo alla strada ad Isola Capo Rizzuto – Mattinata da incubo per Crotone e provincia, risvegliatesi completamente allagate a causa del forte maltempo che si è abbattuto in zona. Una vera e propria alluvione ha causato forti disagi alla città e alle zone limitrofe. Vie impraticabili a causa dell’acqua alta, garage e scantinati allagati, persone soccorse dai vigili del fuoco. Sarebbe a rischio anche la partita Crotone-Lazio di Serie A. Impressionanti le immagini diventate virali sui social di una gigantesca voragine apertasi, a causa della pioggia, in mezzo alla strada ad Isola Capo Rizzuto, della quale vi proponiamo il video di seguito.