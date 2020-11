Maltempo in Calabria: timori a Crotone per l’innalzamento del livello del fiume Esaro

22 Novembre 2020 08:27

Allerta rossa per il maltempo in Calabria: situazione ancora critica nel Crotonese, colpito ieri da un violento nubifragio

E’ in vigore l’allerta rossa per il maltempo in Calabria, soprattutto in riferimento al Crotonese, colpito ieri da un violento nubifragio.

Circa un centinaio le famiglie ancora evacuate dalle proprie abitazioni e ospitate in strutture turistiche.

Preoccupa in queste ore l’innalzamento del livello del fiume Esaro, costantemente monitorato dai tecnici: il corso d’acqua attraversa alcuni quartieri popolari del capoluogo, come Fondo Gesù e San Francesco.

Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare, come il quartiere Marinella, sono diventate ieri dei fiumi d’acqua, con fango e detriti che hanno sommerso tutte le auto in sosta ed allagato garage e magazzini. Danni si sono registrati anche sulla linea ferroviaria ionica, causati da numerose esondazioni di corsi d’acqua.