Le Previsioni Meteo per martedì 24 Novembre: anche domani piogge su Calabria e Sicilia

23 Novembre 2020 10:16

Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo per martedì 24 Novembre: anche domani rovesci diffusi sui settori ionici di Calabria e Sicilia

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 24 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord condizioni di bel tempo con cielo sereno per gran parte della giornata. Nottetempo locali foschie dense sulla Pianura Padana

Centro e Sardegna: sulla Sardegna annuvolamenti a tratti compatti con deboli rovesci attesi sulle aree sudorientali; cielo parzialmente nuvoloso sul resto del Centro con prevalenza di schiarite sulle aree costiere tirreniche e qualche annuvolamento piu’ consistente su Marche ed Abruzzo.

Sud e Sicilia: a parte qualche schiarita sulla Campania tirrenica molte nubi ovunque con associati rovesci diffusi sui settori ionici di Calabria e Sicilia e dal pomeriggio anche sul tratto tirrenico dell’isola.

Temperature: minime in calo sull’arco alpino e Calabria; in lieve aumento su Toscana, Umbria e regioni centrali adriatiche; stazionarie altrove. Massime in diminuzione su arco alpino, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna meridionale, Puglia e Basilicata; senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: al nord deboli variabili con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali ed a rinforzare su Liguria e coste adriatiche; da deboli a moderati settentrionali sul resto della penisola con locali rinforzi su Puglia e Calabria ionica.

Mari: Mar Ionio da mosso a localmente molto mosso; da poco mossi a mossi gli altri mari.

