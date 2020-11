21 Novembre 2020 16:05

Alluvione in Calabria: uomo bloccato in auto nella strada statale 106 durante il nubifragio di Crotone: salvato dall’elicottero della Guardia di Finanza

Tragedia sfiorata in Calabria durante il nubifragio di Crotone dove un uomo è rimasto bloccato nella sua auto sulla strada statale 106 ed è stato salvato da un elicottero della Guardia di Finanza. L’uomo è stato portato in salvo. La carreggiata ha subìto dei restringimenti al km 254 all’altezza di Crotone per via del materiale scivolato sull’asfalto da un costone, mentre il tratto della 106 compreso fra Strongoli e Cirò Marina è chiuso al traffico. In basso il VIDEO del salvataggio.