22 Novembre 2020 20:45

Alluvione in Calabria, il Premier Conte: “dal Governo tutto il sostegno necessario al territorio ed ai cittadini calabresi”

“Seguo con massima attenzione l’evolversi della situazione in Calabria, colpita in queste ore da violenti nubifragi. Domani il capo della Protezione Civile Borrelli sarà a Crotone per una prima stima dei danni. Dal Governo tutto il sostegno necessario al territorio ed ai cittadini”. E’ quanto afferma sui social, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.