M5S: capo comunicazione Bruxelles, ‘governo ferma licenziamenti, noi mandati a casa’ (3)

3 Novembre 2020 23:22

(Adnkronos) – “Proveremo a trovare una soluzione con i deputati che non hanno lasciato il raggruppamento, e in generale con chi resta nel Movimento e ne ha a cuore i valori umani ed il rispetto delle regole”, scrive ancora Destro.

“Non è un momento facile – prosegue – trovare una soluzione con la pandemia in corso non sarà semplice. Non è nemmeno facile spalmare un costo che prima era pensato per 14 ai 10 deputati, anche perché ognuno di loro ha legittimamente già impegnato il proprio budget per i propri collaboratori personali. Ma proprio questa situazione richiede estrema responsabilità, che è mancata a chi oggi ha deciso di licenziare 8 persone senza alcun preavviso”. Dunque la chiusa del messaggio: “Il governo Conte blocca i licenziamenti in Italia, e forse non tutti nel Movimento stanno dando il buon esempio”.