29 Novembre 2020 19:47

Altro lutto nel mondo del calcio: è morto Papa Bouba Diop, ex nazionale senegalese che aveva giustiziato la Francia nel 2002

Era ricordato soprattutto per aver giustiziato, all’esordio ai Mondiali del 2002, la Francia campione del mondo in carica con il suo Senegal. A 42 anni è morto Papa Bouba Diop, che ha chiuso una settimana tristissima per il mondo del calcio. L’ex giocatore era gravemente malato. Nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Neuchâtel Xamax, Grasshoppers, Lens, Fulham, Portsmouth, AEK, West Ham e Birmingham City.