Lutto nel mondo del calcio, è morto Diego Armando Maradona [FOTO E VIDEO]

25 Novembre 2020 17:24

Lutto nel mondo del calcio, se n’è andato l’ex calciatore del Napoli Diego Armando Maradona

Lutto nel mondo del calcio, è morto Diego Armando Maradona. L’ex calciatore del Napoli, campione del mondo con la maglia dell’Argentina nel 1986, aveva compiuto 60 anni lo scorso 30 ottobre. Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Secondo quanto riferisce il ‘Clarin’, sarebbe morto per una parata cardiorespiratoria. Sul posto sono poi sopraggiunte tre ambulanze. “E’ successo l’inevitabile”, scrive il giornale.

Addio Maradona, il Premier Conte: “piange il mondo intero”

“Il mondo intero piange la scomparsa di Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione”. Lo scrive tramite i propri account social il Premier Giuseppe Conte.

Morte di Maradona: il cordoglio di Pelè

Pelè ha appreso la notizia della morte del Pibe de Oro: “È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”.

Morte Maradona, il messaggio di Renzi

“Diego Armando Maradona. Oggi nessuna parola, solo tristezza. Riposa in pace, eterno 10”. Lo scrive su twitter Matteo Renzi.

Morte Maradona, il messaggio di Salvini

“Un genio unico, assoluto e irripetibile del calcio mondiale. Una preghiera”. Così su twitter Matteo Salvini alla notizia della morte di Diego Armando Maradona.

Morte Maradona, il messaggio di Gentiloni

“Conmoción mundial: murió Diego Armando Maradona”. Così, rilanciando il titolo del quotidiano argentino Clarín, il commissario europeo Paolo Gentiloni, grande appassionato di calcio, sottolinea su Twitter la scomparsa del grande campione.

Addio Maradona: il saluto della Seleccion

“Hasta siempre, Diego. Serás Eterno en cada corazón del planeta fútbol. Arrivederci, Diego. Sarai in eterno nel cuore del pianeta del calcio”, è il saluto della Seleccion Argentina.

Hasta siempre, Diego. Serás #Eterno en cada corazón del planeta fútbol. pic.twitter.com/jcsGP3GlNI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 25, 2020

Morte Maradona: il cordoglio del Ministro Spadafora

“La morte di Maradona è una notizia terribile. Era più di un campione, era un genio del calcio, un fuoriclasse assoluto. Ha rappresentato in una stagione irripetibile i sogni e le speranze del popolo della mia città. Napoli piange, stasera”. A scriverlo sul proprio account social il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Addio Maradona: il messaggio del Barcellona

“Thank you for everything, Diego”, “Grazie di tutto, Diego”. Lo scrive sui social il Barcellona, squadra in cui il Pibe de Oro ha giocato dal 1982 al 1984.

Morte Maradona: anche Ciro Immobile omaggia il Pibe de Oro

“Ciao Diego, riposa in pace”, è il breve messaggio pubblicato sui social dal napoletano Ciro Immobile. Il bomber della Lazio e della Nazionale Italiana celebra il Pibe de Oro.

Morte Maradona: Cristiano Ronaldo saluta “un eterno genio”

“Oggi dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Uno dei migliori di sempre. Un mago senza pari. Se ne va troppo presto, ma lascia un’eredità senza limiti e un vuoto che non verrà mai colmato. Riposa in pace, asso. Non sarai mai dimenticato”.

Morte Maradona, Del Piero ricorda la storica frase: “se fossi ad un matrimonio…”

Alessandro Del Piero ha omaggiato Diego Armando Maradona pubblicando una sua storica frase: “se stessi con un vestito bianco a un matrimonio e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei di petto senza pensarci“. “Buon viaggio Diego!”, il saluto finale.