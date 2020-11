Luis Suarez positivo al Coronavirus: salta la ‘vendetta’ contro il Barcellona

17 Novembre 2020 10:39

Luis Suarez positivo al Coronavirus: l’attaccante dell’Atletico Madrid salta la super sfida contro il Barcellona che in estate lo ha scaricato

Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio, ancora una volta riscontrato attraverso i tamponi effettuati in nazionale. Sottopostosi ad un test in vista della sfida contro il Brasile, l’attaccante dellUruguay Luis Suarez è risultato positivo. Il ‘Pistolero’ salterà il big match contro i verdeoro, ma anche la super sfida in Liga fra il suo Atletico Madrid e il Barcellona, squadra che in estate lo ha scaricato senza troppi complimenti e con la quale l’attaccante sembra avere un conto aperto. Oltre Luis Suarez, sono risultati positivi anche un altro giocatore, Rodrigo Munoz, e il funzionario Matias Faral. “La AUF – si legge nella nota della federazione dell’Uruguay – informa che tutti i componenti della Nazionale maggiore sono stati sottoposti a tamponi. I giocatori Luis Suarez, Rodrigo Munozn e il funzionario Matias Faral sono risultati positivi al Covid-19, mentre tutti gli altri tamponi hanno dato esito negativo. I tre menzionati si trovano in uno stato di salute buono e stanno già seguendo tutte le disposizioni del caso“.