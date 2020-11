Caos tamponi in Serie A, Lotito: “positivo non vuol dire contagioso, anche nella vagina ci sono batteri”

7 Novembre 2020 11:25

Le parole del presidente Lotito hanno già raccolto una marea di critiche

Anche il presidente Claudio Lotito è intervenuto sul caos tamponi in casa Lazio. E lo ha fatto utilizzando una frase che ha già riscosso enormi critiche. “Che vuol dire positivo? Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne ci sono i batteri. Ma mica tutti sono patogeni”, ha dichiarato il presidente biancoceleste in un’intervista a “La Repubblica”. “Ce stanno a fà il gioco delle tre carte – ha aggiunto il patron –. Anche Tare è positivo. Oggi nessuno ti dice se infetta oppure no. C’è un’aleatorietà dell’interpretazione dei risultati. Le critiche di Cairo? Lui mi odia a morte dopo che ha perso con me, i suoi giornali mi attaccano per questo. Ma perde sempre, è l’ultimo in classifica”.