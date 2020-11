Incredibile a Livorno: entra con la Panda in ospedale e parcheggia nel corridoio

28 Novembre 2020 15:11

Incredibile episodio accaduto a Livorno: un uomo entra con la Panda entra in ospedale e parcheggia in uno dei corridoi della struttura

Potrebbe sembrare una barzelletta, ma ‘Repubblica’ e il ‘Tirreno’ assicurano che sia tutto vero. Un uomo è entrato presso l’ospedale di Livorno con la propria macchina, parcheggiandola nei corridoi della struttura. Episodio incredibile, diventato virale sui social come la foto che testimonia come la Panda nera sia stata effettivamente parcheggiata dentro la struttura. L’uomo è entrato dall’ingresso di via Gramsci, ha oltrepassato il pronto soccorso ed è ha raggunto il reparto di radiologia per accompagnare la moglie. “Non avevo trovato posto“, si è giustificato il conducente alla richiesta di spiegazioni. Medici ed infermieri sono rimasti attoniti alla vista della scena. Quando qualcuno ha chiamato la vigilanza, l’uomo ha ingranato la prima dileguandosi e facendo perdere le sue tracce. La struttura ospedaliera ha assicurato di aver individuato e denunciato l’uomo.