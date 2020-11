Lewandowski vince il Pallone d’Oro 2020… ma fatto di Lego: il regalo è bellissimo!

11 Novembre 2020 15:27

Robert Lewandowski vince il Pallone d’Oro 2020, ma fatto di Lego: il bomber avrebbe vinto anche quello vero se la cerimonia non fosse stata annullata a causa del Covid-19

Robert Lewandowski sarebbe stato, a mani basse, il vincitore del Pallone d’Oro 2020. Il calciatore del Bayern Monaco ha vinto da protagonista in stagione ben 5 trofie: Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa tedesca e Supercoppa Europea. Per completare una stagione da incorniciare, fatta di gol e trionfi, gli sono sfuggite solo la Scarpa d’Oro, andata ad uno straordinario Ciro Immobile, e il Pallone d’Oro la cui cerimonia è stata annullata a causa dell’emergenza Coronvirus che ha condizionato tutti i campionati del mondo. In patria hanno dunque pensato di consolare l’attaccante polacco con un premio davvero originale: un Pallone d’Oro 2020 fatto interamente con dei mattoncini Lego! Il bellissimo regalo è stato consegnato a Robert Lewandowski dal rapper polacco Quebonafide e l’attaccante del Bayern Monaco sembra aver particolarmente apprezzato l’idea.