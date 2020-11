Leonardo Bonucci è il calciatore più amato nel South Dakota: battuti anche Messi e Cristiano Ronaldo!

28 Novembre 2020 14:50

Leonardo Bonucci è risultato essere il calciatore più amato nel South Dakota: battuta la concorrenza di Messi e Cristiano Ronaldo

Nelle ultime settimane abbiamo visto la cartina USA colorarsi di rosso o di blu a seconda delle preferenze degli stati per Donald Trump o Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Sullo stile delle elezioni USA 2020, il sito ‘Soccer.com’ ha realizzato un sondaggio su quale sia il calciatore più amato in ogni Stato degli USA, basandosi sul parametro delle magliette vendute negli ultimi due mesi circa. La cartina degli Stati Uniti si è dunque riempita di Messi, Ronaldo, Pulisic e tanti altri campioni. Nel South Dakota però il risultato è stato piuttosto particolare: il calciatore più amato è risultato essere Leonardo Bonucci! Guardando invece i risultati degli altri stati si può stilare una top 5 che vede in testa Lionel Messi, seguito dal talentino americano Pulisic, poi Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappè ed infine Marcus Rashford.