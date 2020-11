Lega Calabria: “il governo Conte vuole mettere i cittadini calabresi contro la regione in ottica elettorale. Abominevole”

5 Novembre 2020 21:06

La Lega: “giusta la decisione di impugnare dpcm poiché in base ai parametri dati dal ministero della sanità non c’era motivo di relegare la Calabria ad area rossa”

“Giusta la decisione di impugnare dpcm poiché in base ai parametri dati dal ministero della sanità non c’era motivo di relegare la Calabria ad area rossa. La sensazione è che la strategia fosse quella di fomentare i calabresi contro il governo regionale dando quasi l’idea che vi fosse pressapochismo o mancanza di trasparenza. Non ci stiamo a giochi politici in chiave elettorale sulla pelle della gente. Il Governo PD-5 Stelle si vergogni per questa speculazione indecente”. Questa la nota congiunta della Segreteria Regionale, del Gruppo Regionale, dei sindaci e delle segreterie provinciali della Lega Calabria.