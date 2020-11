Le Ricette di StrettoWeb – Torta salata con zucca funghi e scamorza

14 Novembre 2020 18:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della torta salata con zucca funghi e scamorza

La zucca ed i funghi sono i due sapori autunnali racchiusi in questa squisita torta salata. Il gusto intenso dei porcini, la scamorza filante e la dolcezza della zucca si uniscono in una sfoglia croccante che conquisterà davvero tutti! Le torte salate, facili da realizzare e gustosissime sia appena sfornate che dopo svariate ore, si servono come piatti unici, contorni o secondi piatti.

Difficoltà: facile

Preparazione: 20 minuti

Cottura: 1 ora

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 rotolo di pasta sfoglia

300 gr. di zucca

30 gr. di funghi porcini secchi

200 gr. di scamorza

2 rametti di rosmarino

1 uovo

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

Olio, sale, pepe

Preparazione

Mettete in ammollo in acqua calda i funghi secchi per circa 20 minuti e, nel frattempo, tagliate la zucca a cubetti e fatela rosolare in padella con olio, un rametto di rosmarino ed i funghi strizzati e tagliati a tocchetti; aggiungete sale e pepe, cuocete per 10 minuti e, al termine, schiacciate la zucca con la forchetta. Tagliate a dadini la scamorza ed in una ciotola sbattete l’uovo unendo il parmigiano ed un pizzico di sale. Aggiungete all’uovo metà della scamorza e tenete da parte il resto. Stendete su una teglia la pasta sfoglia e bucherellatela, mescolate il composto di zucca all’uovo e versatelo sulla sfoglia. Aggiungete i dadini di scamorza rimasti ed infornate a 200 gradi per 35 minuti. Lasciate intiepidire la torta salata prima di servirla.

Conservazione

La torta con zucca funghi e scamorza si conserva in frigo per 2 giorni.

Curiosità e benefici di questo piatto

Uno squisito mix autunnale questa torta salata: ortaggi ipocalorici ma ricchi di vitamine e minerali le zucche, arrivate in Europa dopo la scoperta dell’America, si prestano ad una grande varietà di preparazioni fra cui risotti, vellutate o lasagne. La loro dolcezza si sposa perfettamente al sapore deciso dei funghi porcini che i calabresi sanno trasformare in una squisita “conserva sott’olio” conosciuta ormai ovunque ed inserita fra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali.

Il consiglio della zia

Per arricchire la torta salata aggiungete dadini di prosciutto cotto o di pancetta affumicata.