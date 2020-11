Le Ricette di StrettoWeb – Risotto con i broccoli

19 Novembre 2020 11:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione del risotto con i broccoli

Il risotto con i broccoli è un piatto sano e gustoso che si prepara in poco tempo. La crema di broccoli, che si ottiene frullando questi ortaggi, si amalgama al riso donando sapore e conquistando anche chi apprezza meno le verdure.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

320 gr. di riso Carnaroli

700 gr. di broccoli calabresi

1 l. di brodo vegetale

1 scalogno

Vino bianco

50 gr. parmigiano reggiano

Olio, sale e pepe

Preparazione

Pulite i broccoli e teneteli da parte. Preparate il brodo vegetale e, nel frattempo, fate rosolare lo scalogno con l’olio, aggiungete i broccoli con un po’ d’acqua e coprite col coperchio fin quando non si saranno ammorbiditi. Spostate i broccoli nel boccale del mixer con un pizzico di sale e frullate fino ad ottenere una crema, aggiungendo, eventualmente, acqua o olio per ottenere la giusta cremosità. Nella padella di cottura dei broccoli fate tostare il riso per qualche minuto e sfumatelo col vino bianco, poi aggiungete gradualmente il brodo vegetale fino a fine cottura. Quasi al termine unite la crema di broccoli. Versate anche un filo d’olio ed il parmigiano grattugiato e mantecate. Servite il risotto caldo.

Conservazione

Il risotto con i broccoli si consuma al momento ma si può conservare in frigo per un giorno.

Curiosità e benefici dei broccoli

I broccoli, ortaggi ideali per piatti ricchi di sapore, hanno davvero infinite qualità nutrizionali, un alto potere antiossidante, sono ipocalorici ed energizzanti e racchiudono la vitamina C alla quale si affiancano le vitamine del gruppo B. Un tradizionale contorno calabrese sono i broccoli “ffucati”, soffocati in padella a fuoco basso con olio, aglio e peperoncino. Perfetto è il loro accostamento a secondi di carne o salsiccia che ritroviamo, anche, nel risotto con broccoli e salsiccia, una gustosa variante alla nostra ricetta.

Il consiglio della zia

Potete mantecare il risotto anche con la robiola.