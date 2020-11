Le Ricette di StrettoWeb – Lasagne con scarola e mozzarella

18 Novembre 2020 11:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle lasagne con scarola e mozzarella

Le lasagne con scarola e mozzarella di bufala sono una versione bianca delle lasagne tradizionali. Le paste al forno da sempre caratterizzano la cucina calabrese ed alcune varianti originali sanno racchiudere gusto, leggerezza e facilità di preparazione.

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

1 cespo di scarola

250 gr. di mozzarella di bufala

1 confezione di lasagne all’uovo

200 gr. di olive

30 gr. di pinoli

20 gr. di uva passa

Capperi

Filetti di alici sott’olio

Besciamella q. b.

Parmigiano grattugiato

Taralli sbriciolati

Olio e sale

Preparazione

Fate saltare in padella con olio extravergine di oliva le alici, i pinoli, l’uva passa precedentemente ammolata, le olive ed i capperi. Poco dopo unite la scarola e fatela ammorbidire. Tagliate la mozzarella di bufala a fette ed iniziate a creare gli strati delle lasagne: prima la besciamella, poi la sfoglia, la scarola e la mozzarella. Continuate fino al termine degli ingredienti e completate con la scarola. Spolverate una manciata di parmigiano grattugiato ed una di taralli sbriciolati e versate un filo d’olio prima di infornare a 180 gradi per 15 minuti.

Conservazione

Le lasagne con scarola e mozzarella si gustano appena sfornate.

Curiosità e benefici della scarola riccia

Verdura autunnale dalle foglie croccanti, la scarola riccia è apprezzata fin dai tempi antichi per le sue proprietà depurative. Oltre ad essere gustosa e con un contenuto calorico bassissimo ha una concentrazione alta di vitamine e minerali. Consumarla cruda in insalata insieme a frutta, noci o altre verdure è il modo migliore per assimilare le sue proprietà antiossidanti.

Il consiglio della zia

La scarola ripassata in padella si realizza semplicemente con aglio, peperoncino e pangrattato.