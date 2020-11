Nuovo aereo Lazio, disavventura a Crotone: paura all’andata, al ritorno nemmeno si parte!

22 Novembre 2020 12:17

Nuovo aereo Lazio, la prima volta è da dimenticare: paura sul volo d’andata per Crotone a causa del maltempo, al ritorno non si parte proprio!

Nuovo aereo Lazio: una prima volta da brividi – Nei giorni scorsi Claudio Lotito ha acquistato un nuovo aereo per permettere alla Lazio di viaggire privatamente in trasferta, in totale sicurezza. La prima occasione di provare il Boeing 737 biancoceleste però non è stata delle migliori. Il viaggio per la trasferta di Crotone è stato complicato dalla bomba d’acqua abbattutasi sulla città calabrese. A causa delle impervie condizioni meteo molti giocatori hanno avuto paura. Immobile ha spiegato: “siamo arrivati tutti con la paura addosso, a parte Tare, Acerbi e Parolo. Parolo è completamente matto, si diverte sull’aereo come sulle giostre. Quando siamo atterrati ho chiesto perché non avessero fatto un video a me, forse perché anche i miei compagni non se la sono passata bene“.

Nuovo aereo Lazio: una prima volta da brividi – Al ritorno è andata addirittura peggio. A causa dell’allerta meteo infatti, lo scalo di SantAnna è stato chiuso, rendendo impossibile la partenza del nuovo aereo della squadra. La Lazio ha dunque raggiunto Lamezia Terme in pullman, rientrando poi a Roma con un normale aereo di linea.