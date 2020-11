Lazio, caos Coronavirus! Immobile, Leiva e Strakosha lasciano Formello: in dubbio per il match contro la Juventus

7 Novembre 2020 16:23

Caos Coronavirus in casa Lazio: Immobile, Leiva e Strakosha lasciano Formello. I tre calciatori sono in dubbio per il match contro la Juventus

Tre tegole pesanti per la Lazio in vista della sfida contro la Juventus di domani. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha lasciano Formello prima della seduta di rifinitura e con grande probabilità non prenderanno parte al big match di domani contro i bianconeri. I tre calciatori sono al centro del torbido caso riguardante i tamponi che li hanno dichiarati positivi al Coronavirus secondo il ‘Campus Biomedico’ di Roma, ma negativi secondo il laboratorio ‘Futura Diagnostica’ di Avellino al quale si affida la Lazio.