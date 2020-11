Lazio, Ciro Immobile in clinica per le visite mediche: Coronavirus superato, vuole esserci a Crotone

19 Novembre 2020 09:58

Ciro Immobile ottiene l’ok per effettuare le visite di idoneità: l’attaccante della Lazio è guarito dal Coronavirus e vuole esserci contro il Crotone

“Se ci sarò a Crotone? Per forza, sennò mica stavo qua“. Si è espresso così Ciro Immobile prima di entrare alla clinica Padeia di Roma per sostenere i controlli di idoneità (polmonari e cardiologici in particolare) necessari per riprendere l’attività agonistica dopo lo stop per la positività al Coronavirus. Nella tarda mattinata di ieri l’attaccante della Lazio aveva effettuato il tampone presso il drive in del Santa Maria della Pietà, che fa riferimento all’ospedale San Filippo Neri e quindi alla Asl: prelievo naso faringeo per un tampone molecolare che ha dato esito negativo. Le visite mediche però non sono state effettuate a causa di riscontri difformi degli esami, per i quali l’Asl non ha dato il consenso. Quest’oggi è arrivato il via libera definitivo invece. Dopo aver superato le visite mediche, oggi pomeriggio alle 15.30 Immobile potrà tornare a Formello ad allenarsi con i compagni in vista della trasferta contro il Crotone.