Lazio, caos tamponi! Il direttore sanitario Pulcini: “le positività dei giocatori non si possno ignorare”

7 Novembre 2020 15:10

Caos tamponi in casa Lazio, incertezza sulla positività di alcuni giocatori: direttore sanitario del club Ivo Pulcini prova a fare chiarezza

Scoppia il caso tamponi in casa Lazio. Giocatori prima positivi, poi negativi, poi di nuovo positivi con risultati differenti in base ai laboratori che hanno processato i risultati dei test. L’UEFA Synlab aveva individuato le positività di Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha. Successivamente il laboratorio di Avellino aveva stabilito la negatività, mentre adesso, secondo quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’, stando ai dati del Campus Biomedico risultano nuovamente positivi.

Il direttore sanitario del club Ivo Pulcini è intervenuto così la situazione: “la Lazio per tutelare la salute dei propri giocatori, che viene prima di ogni cosa, ha fatto svolgere nuovi tamponi a un laboratorio terzo e non amico, perché se fosse stato un amico avrebbero detto ‘se è positivo non lo dire, era solo un accertamento’ – ha detto intervenendo questa mattina a Radio Sei, nella trasmissione ‘Quelli che hanno portato il calcio a Roma’ di Guido De Angelis – Qui sono emerse delle positività, è stato segnalato tutto correttamente, complimenti al Campus Biomedico perché questa è la prassi. È stata avvisata la Asl che mi ha chiamato e io di botto ho fatto tutto quello che dovevo, prendendo le informazioni sulla normativa in cui c’è un po’ di confusione e io sono medico, non giurista né avvocato. C’è una circolare del 12 ottobre che dice ‘se trovi un positivo lo tieni in isolamento e dopo i 10 giorni gli fai il tampone e se è negativo lo mandi tranquillamente a fare quello che deve fare’. Sto approfondendo il tema, perché ci sono dei cambiamenti sul protocollo e tutto, per non incorrere nel dubbio che possa danneggiare la salute di qualcuno, che va oltre il calcio. Il medico si trova davanti a un bivio sul dare il permesso di giocare a uno che è dubbio perché trovato ieri positivo dal Campus Biomedico, sia pure con un metodo loro di sicuro all’avanguardia, e poi negativo da altri. Si dice in genere in dubbio pro reo, ma io non è che possa decidere. Nel dubbio devo dire che non posso ignorare la positività rilevata dal Campus. Questo sto studiando, sempre nel rispetto e nella tutela della salute del giocatore ma anche del regolamento. Comunque lo sapremo a breve perché attendo delle risposte sia dalla Asl, che mi manderà una lettera, sia da altre autorità. Poi da responsabile medico prendo una decisione, a favore prima di tutto della salute. Grazie a Dio sono asintomatici, metti che uno comincia a tossire e succede una cosa io mi sento veramente…“.