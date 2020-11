L’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche rinnova le cariche sociali

30 Novembre 2020 10:05

Il coordinatore eletto per la regione Calabria è Andrea Laurenzano, che diventa in questo modo Consigliere nazionale facente parte del Consiglio Direttivo

AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche al rinnovo delle cariche sociali. L'assemblea ordinaria dei soci, svoltasi in data 7 Novembre nel rispetto dell'ultimo DPCM che vieta convegni e conferenze in presenza, per la prima volta on line, registrando la partecipazione massiccia di quasi 400 soci, ha eletto tramite sistema di votazione digitale certificato, i membri del Consiglio Direttivo, i consiglieri extraterritoriali, il Revisore Unico dei Conti e i 3 membri del Collegio Probiviri. I nuovi Consiglieri eletti, al fine di rappresentare il territorio regionale in base alle indicazioni dei soci, eleggeranno a breve il Presidente nazionale dell'Associazione. A cui spetterà il compito di nominare la Giunta esecutiva (organo di Presidenza), composta da Presidente, Vicepresidente e tre vicepresidenti aggiunti

An drea Laurenzano, 46 anni, nato e cresciuto a Bova nel Parco Nazionale dell’Aspromonte (Calabria). Si associa giovanissimo all’AIGAE e successivamente ottiene il titolo di Guida dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Inizia così un percorso professionale che lo porta ad essere occupato a tempo pieno nelle attività escursionistiche nonché di promozione delle montagne calabresi, dando così un contributo alla ripresa e valorizzazione dei piccoli centri montani. Un impegno costante profuso attivamente tramite diverse iniziative tra cui l’Ospitalità Diffusa, volta alla rinascita del borgo in cui vive. Socio fondatore e guida della Compagnia dei Cammini, associazione impegnata nel turismo responsabile e nella diffusione della cultura del cammino.