10 Novembre 2020 18:15

La nuova settimana dell’orientamento, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria incontra virtualmente le nuove matricole

Al via la settimana dell’orientamento dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, da lunedì 9 a venerdì 13 novembre, che quest’anno si svolgerà in forma digitale. I docenti di tutte le scuole dell’Accademia saranno a disposizione – all’interno del nuovo Infopoint virtuale – dei nuovi iscritti e delle aspiranti matricole per illustrare la ricca offerta formativa dell’Istituzione reggino che si declina in ben otto corsi accademici ordinamentali di primo e secondo livello. Il calendario giornaliero è così scandito: la mattinata di lunedì 9 novembre sarà dedicata ai saluti di accoglienza alla presenza del Direttore dell’Accademia Maria Daniela Maisano, dei componenti della Consulta degli Studenti – Antonio Viglianti, Filippo Toscano, Ilaria Fazzolari, Giuseppe Chindemi – e dei componenti dell’ufficio Erasmus: “Delegato Erasmus” Prof. Francesco Scialò, “Responsabile Istituzionale Bologna Process” Prof. Francesco Sgrò, il “Responsabile Istituzionale ECTS” Prof. Saverio Manuardi e infine il “Consulente Erasmus” Dott. Arch. Daniele Politi; nel pomeriggio, alle ore 16.00, si inizia con la presentazione della scuola di Grafica d’Arte; la mattinata di martedì 10, a partire dalle ore 10.00, è dedicata alla scuola di Pittura e il pomeriggio alla scuola di Decorazione; la terza giornata, mercoledì 11 novembre, è aperta in mattinata da Progettazione della moda e si chiude nel pomeriggio con Comunicazione e Didattica dell’arte; giovedì è il turno della scuola di Scenografia al mattino e di Fumetto ed illustrazione al pomeriggio; la settimana dell’orientamento si conclude venerdì 13 mattina con la presentazione scuola di Scultura. L’accesso è libero per tutti gli interessati: basta iscriversi a Google Classroom con il codice , e scegliere l’appuntamento Meet desiderato seguendo il calendario degli appuntamenti con i nomi di tutti i professori coinvolti.

Tutti i dettagli sono disponibili sulla nuova piattaforma web “infopoint” – disponibile accedendo al link www.accademiabelleartirc.it/infopoint – dove le matricole hanno a disposizione tutte le informazioni utili per l’iscrizione e una descrizione esaustiva dell’intera offerta formativa oltre che del qualificato corpo docente. L’Accademia ha deciso di non farsi rallentare dalla fase emergenziale che sta vivendo la regione Calabria e l’intero paese, ma con determinazione ha utilizzato questo periodo per rinnovarsi potenziando la digitalizzazione e la comunicazione online. Oltre alla pianificazione della didattica online e in presenza, l’Accademia ha avviato il nuovo anno accademico con nuove interessanti partnership che aprono l’Istituzione alla collaborazione con enti pubblici e aziende private; tra le ultime ricordiamo il progetto con la Camera di Commercio di Reggio Calabria e quello con la Fondazione Scopelliti. Il nuovo progetto di “Orientamento OnLine”, voluto dal Direttore Maria Daniela Maisano e dal Presidente Rosanna A. Barbieri, è volto proprio alla valorizzazione delle tante nuove possibilità formative e lavorative offerte dall’Accademia 2.0. Grazie al coordinamento del prof. Massimo Monorchio che ha coinvolto nel progetto di digitalizzazione docenti ed esperti esterni operanti nel settore digitale – Proff. Fabrizio Sebastiani, Saverio Manuardi, Lucrezia Ercoli, Cristina Fatato, Paolo Genoese, Pierfilippo Bucca – e a un nutrito gruppo di studenti – Agnes Mezei, Jessika Stumbo, Matteo Raffaele, Filippo Toscano, Antonio Viglianti, Michela Franco, Roberta De Cicco, Eleonora Federico, Aurora Lisi, Federica Cananzi, Irene Sprauer, Chiara Moragas, Anna Viscuso, Sara D’Arrigo, Giuseppe Chindemi, Miriam Femia, Daniele Federico – è nato l’Infopoint virtuale, un orientamento online quotidiano, con nuovi profili social su Facebook, Instagram e Youtube, un nuovo layout web e social, un blog con le esperienze artistiche degli allievi, tante gallerie fotografiche sulla vita accademica.