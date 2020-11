‘La Vita in Diretta’ a Cosenza, ragazzo vede le telecamere e fa il fenomeno in bici… poi cade: la scena è tutta da ridere [VIDEO]

7 Novembre 2020 13:10

‘La Vita in Diretta’ fa tappa a Cosenza, un ragazzo si accorge delle telecamere e impenna con la bici, ma finisce a terra: la figuraccia è in diretta tv

La ‘Vita in Diretta’, Cosenza: ragazzo cade in bici in diretta tv – Le telecamere della trasmissione RAI ‘La Vita in Diretta‘ hanno fatto tappa in Calabria, precisamente a Cosenza, per raccontare la situazione cittadina durante l’entrata in vigore del nuovo DPCM che ha etichettato la Regione come ‘zona rossa’. Durante il servizio, alle spalle dell’inviato avviene un siparietto piuttosto divertente: le telecamere riprendono un ragazzo che, accortosi della troupe televisiva, decide di pavoneggiarsi con un’impennata con la propria bici. Il risultato? Una buffa caduta in diretta tv, con tanto di figuraccia diventata virale anche sui social.