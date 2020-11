“La Calabria ha due pandemie: il Covid e la ‘ndrangheta”: il reportage della Bbc dopo il viaggio a Reggio

30 Novembre 2020 15:38

Coronavirus, viaggio della Bbc all’interno degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria

“La Calabria ha due pandemie: il Covid e la mafia“. E’ questo il titolo di un reportage che la Bbc ha dedicato all’emergenza coronavirus in Calabria, dove l’impatto della seconda ondata e’ stato aggravato dalla carenza di mezzi e di personale sanitario, eredita’ delle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella sanita’ pubblica. Il giornalista della Bbc ha iniziato il suo viaggio dall’unità di terapia intensiva del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria e ha proseguito ricostruendo come la presenza della criminalità organizzata negli ospedali pubblici abbia creato enormi debiti che hanno costretto alla chiusura di 18 ospedali pubblici e al drastico taglio di letti e risorse umane negli altri. La Bbc ricorda poi la vicenda dei commissari alla sanità regionale silurati in pochi giorni e la difficoltà nel reperirne un terzo, per poi spiegare il duro impatto dell’epidemia sulla gia’ problematica economia calabrese. “La ‘ndrangheta e il Covid sono entrambi pandemie”, racconta all’emittente il proprietario di un ristorante, “distruggeremo il virus con un vaccino ma la lotta alla mafia richiedera’ di piu'”.