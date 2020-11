Joe Biden nuovo presidente USA, Lewis Hamilton festeggia: la frecciatina social a Donald Trump [FOTO]

8 Novembre 2020 16:05

Joe Biden eletto nuovo presidente USA, Lewis Hamilton esulta sui social e rifila una frecciatina a Donald Trump, dalle ideologie opposte al pilota Mercedes

Nel pomeriggio italiano di ieri, al termine dei voti conteggiati in Pennsylvania, Joe Biden ha superato quota 270 grandi elettori, ottenendo la matematica certezza di essere il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. Scongiurato un secondo mandato di Trump, visto da molti americani (e non) come una vera e propria catastrofe. Il presidente uscente, con le sue idee politiche estreme e la cattiva gestione dei casi ‘Coronavirus’ e ‘Black Lives Matter’ non ha di certo attirato su di sè molte simpatie. Non c’è da stupirsi se grandi sportivi come LeBron James hanno postato commenti ironici sui social, o altri come Lewis Hamilton hanno addirittura gioito. Il pilota della Mercedes, nelle proprie storie Instagram, ha postato una foto della certificata vittoria di Joe Biden lanciando una frecciatina a Donald Trump: “sono felice per la gente americana. Questo è quello di cui avevano bisogno. Una diversa leadership caratterizzata da compassione ed empatia“.