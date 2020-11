Italia, un nuovo inizio: dopo quattro anni gli azzurri tornano tra le prime 10 del Ranking Fifa!

27 Novembre 2020 13:50

L’Italia torna tra le prime 10 del Ranking Fifa a distanza di quattro anni: sarà testa di serie ai sorteggi del Mondiale del Qatar 2022

Un nuovo inizio. E’ quello dell’Italia, che torna tra le prime 10 del mondo a distanza di 4 anni. E’ stata pubblicata oggi, infatti, la classifica aggiornata del Ranking Fifa: i ragazzi di Mancini, oltre che di nuovo in top ten, si sono guadagnati anche un posto come testa di serie in occasione dei sorteggi che si terranno il prossimo 7 dicembre a Zurigo per i gironi di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

Doppia soddisfazione dunque per la formazione guidata da Mancini, che è salita dal 12° al 10° della classifica assoluta (che diventa sesto posto se si considerano le sole nazionali europee) anche grazie al filotto di successi che ha contraddistinto l’ultimo periodo. Esulta infatti la FIGC guidata da Gabriele Gravina: “Grazie ai successi nell’amichevole con l’Estonia e nelle ultime due partite valide per la Nations League con la Polonia e la Bosnia”, la Nazionale italiana ha guadagnato due posizioni che si sono rivelate decisive per la speciale classifica a punti della Fifa, riportando gli azzurri nella top ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall’ultima volta (agosto 2016).

Nel Ranking restano invariate le posizioni di vertice: al comando in questa speciale classifica a punti, che tiene conto di tutte le partite disputate dalle varie rappresentative. Di seguito i primi 10 posti.