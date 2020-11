Un’Italia sperimentale rifila un facile poker all’Estonia: è Grifo show nella sagra dei gol belli [FOTO]

11 Novembre 2020 22:39

L’Italia di Mancini (in isolamento per il Covid e sostituito da Evani) batte facilmente l’Estonia in amichevole con il punteggio di 4-0

Un poker facile, ma non c’erano dubbi. Seppur fosse un’Italia sperimentale, troppo largo è stato il divario contro la malcapitata Estonia, che si è beccata 4 reti al Franchi di Firenze nell’amichevole che ha preparato gli azzurri al doppio impegno di Nations League.

La gara è in discesa praticamente sin da subito: è la sagra dei gran gol, è Grifo show. Sono le due ali del tridente offensivo – composto da Grifo, Lasagna e Bernardeschi – a sbloccare il match e a raddoppiare già dopo mezz’ora. Il primo raccoglie una sponda dell’attaccante dell’Udinese e conclude di controbalzo da fuori area, il calciatore bianconero parte da destra e si accentra battendo il portiere all’angolino. Nella ripresa c’è spazio per i cambi e per due rigori, realizzati da Grifo e da Orsolini.