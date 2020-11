30 Novembre 2020 09:10

Italia Cup 2021: Reggio Calabria per tre giorni Capitale d’Italia della vela. Lo stimolo: la vela come leva di progresso sociale, culturale e turistico

Una iniezione di ottimismo, in questi momenti bui di emergenza sanitaria, lo infonde alla Calabria il Circolo Velico Reggio a cui è stata assegnata dalla Federazione Italiana Vela la organizzazione della regata nazionale ITALIA CUP della classe Laser che si svolgerà dal 4 al 6 Giugno 2021. Dal Lockdown dal colore rosso all’azzurro del mare dello stretto il salto è notevole ed è un auspicio che ci aiuta ad uscire dalla depressione economica e psicologica, attraverso le bellezze salubri delle coste calabresi. Il mese di Giugno è l’ideale per dare inizio all’estate 2021 ed è forte il desiderio dei laseristi di convergere da tutta Italia, numerosissimi, nella regata nazionale di Reggio Calabria. La classe Laser e la Fiv hanno voluto riconfermare Reggio Calabria come sede dell’ITALIA CUP, offrendo una mano di aiuto alla ripresa turistica della Calabria e della Città di Reggio. Oltre trecento i partecipanti e, il campo di regata sarà scelto, tra la Rada Giunchi e il Lungomare di Gallico dal comitato organizzatore del Circolo Velico Reggio, che valuterà anche le condizioni nazionali di sicurezza e di mobilità. Tanta voglia di organizzare e tanta voglia di mare sono gli ingredienti di un evento che getterà dietro le spalle le amarezze del 2020, creando buoni auspici e speranze per un 2021 di riscatto.