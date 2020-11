Isola Capo Rizzuto, screening gratuito per la fasce più deboli e quelle maggiormente esposte

15 Novembre 2020 21:46

Isola Capo Rizzuto, il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha deciso di avviare uno screening gratuito per una fascia più a rischio di cittadini

Tenuto conto che la situazione epidemiologica a Isola Capo Rizzuto è in continua crescita e volendo evitare ulteriori impennate dei contagi, il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha deciso di avviare uno screening gratuito per una fascia più a rischio di cittadini. L’iniziativa, portata avanti dalla giunta comunale, prenderà il via nella prossima settimana e sarà dedicata soprattutto alle fasce più deboli. Nello specifico, verranno eseguiti dei tamponi rapidi all’interno di una tensostruttura che sarà collocata in Piazza del Popolo, ad averne diritto a titolo completamente gratuito saranno: gli over 60, i portatori di handicap, le persone con già gravi patologie che dovranno essere segnalati dai medici curanti e tutti i dipendenti delle attività commerciali. Per quanto concerne quest’ultimo punto, lo screening gratuito sarà garantito sia alle attività costrette a chiudere con ultimo DPCM, portando dunque un segno di vicinanza da parte dell’ente; sia alle attività che sono rimaste aperte e sono particolarmente esposte al possibile contagio col rischio di farlo espandere ulteriormente a tutta la popolazione.