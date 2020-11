Iran – Morto Ahmad Soufi: classe 1882, con i suoi 138 anni era l’uomo più vecchio del mondo!

20 Novembre 2020 16:49

Morto Ahmad Soufi, l’uomo più vecchio del mondo: nato nel 1882 secondo i suoi documenti, aveva 138 anni ed era coetaneo del presidente USA Roosvelt

Il 2020 si porta via anche l’uomo più vecchio del mondo. Non sarà stato famosoc come grandi personalità che fra le tragedie di questo anno funesto sono passate a miglior vita, ma il signor Ahmad Soufi deteneva il record di persona più longeva del pianeta. Nato il 28 febbraio 1882, secondo i dati pubblicati dall’agenzia iraniana IRNA, Ahmed Soufi sarebbe morto di vecchiaia all’età di 138 anni, presso Saqqez, nella provincia iraniana del Kurdistan. Il precedente primato era detenuto da Fredie Blom, morto a 116 anni. Ahmad Soufi era coetaneo del presidente USA Franklin Delano Roosvelt, morto nel 1945.