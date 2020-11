Interruzione Enel a Torrerossa, domani erogazione idrica in forma ridotta

16 Novembre 2020 10:35

La sospensione di energia elettrica si verificherà in un arco di circa 8 ore e AMAM dovrà rimodulare gli orari di distribuzione dell’acqua, nelle zone del Centro-nord cittadino, domani e mercoledì 18

A causa di lavori programmati da ENEL Distribuzione per domani martedì 17 novembre, verrà interrotta l’alimentazione elettrica nella zona di Piedimonte Etneo (CT) in cui è ubicata la Centrale Torrerossa dell’Acquedotto di Fiumefreddo. Gli interventi di ENEL Distribuzione, come comunicato dal gestore di energia ad AMAM, saranno effettuati in un arco temporale di circa 8 ore, sicché il fermo prolungato dell’impianto da cui parte il flusso di approvvigionamento idrico verso Messina, renderà necessaria domani la rimodulazione oraria dell’erogazione d’acqua nelle zone del centro e a nord della città, per evitare lo svuotamento integrale dei serbatoi e ogni maggiore disagio in tutte le zone servite da AMAM attraverso la rete idrica. Per la stessa ragione, in funzione del lasso di tempo in cui l’impianto di Torrerossa resterà spento, potrebbero verificarsi ripercussioni anche sui tempi di distribuzione idrica nella giornata di mercoledì 18 novembre. Ama si scusa “per i possibili disagi e invitiamo i cittadini a segnalare, al recapito 090.3687711, eventuali situazioni di particolare necessità per risolvere le quali AMAM interverrà tempestivamente da protocollo”.