E’ la solita Pazza Inter! Dall’inferno al paradiso in pochissimi minuti: Torino battuto 4-2 in rimonta. La nuova classifica: Sassuolo capolista

22 Novembre 2020 17:11

L’Inter batte 4-2 con una pazzesca rimonta delle sue il Torino, avanti di due reti all’ora di gioco: i risultati di giornata, la classifica e la marcatori

Se la chiamano pazza Inter un motivo ci sarà. E anche oggi l’ha dimostrato. I nerazzurri battono 4-2 il Torino in una delle sfide del pomeriggio dell’8ª giornata di Serie A, ma non senza fatica. Zaza a ridosso dell’intervallo e l’ex Ansaldi su rigore mandano avanti i granata. Per i ragazzi di Conte c’è una montagna da scalare, ma la scalata diventa più “dolce” perché in tre minuti la partita è già sul 2-2. Barella e compagni prendono coraggio, i piemontesi si addormentano e Sanchez e Lukaku rimettono le cose in parità. Poi lo stesso belga (su rigore) e Lautaro chiudono il match sul 4-2. Di seguito la classifica aggiornata, con i risultati di oggi e la marcatori.

Da segnalare il tris della Roma contro il Parma e le vittorie esterne di Sassuolo e Bologna rispettivamente a Verona e Genova (sponda Samp). Nella gara delle 12.30, colpaccio Benevento a Firenze. Il Sassuolo, in attesa del Milan stasera, è capolista.

SABATO 21 NOVEMBRE

ore 15.00

Crotone-Lazio 0-2 (21′ Immobile, 58′ Correa)

ore 18.00

Spezia-Atalanta 0-0

ore 20.45

Juventus-Cagliari 2-0 (38′ e 42′ Cristiano Ronaldo)

DOMENICA 22 NOVEMBRE

ore 12.30

Fiorentina-Benevento 0-1 (52′ Improta)

ore 15.00

Inter-Torino 4-2 (45’+2 Zaza, 62′ rig. Ansaldi, 64′ Sanchez, 67′ Lukaku, 84′ rig. Lukaku, 90′ Lautaro Martinez)

Roma-Parma 3-0 (28′ Mayoral, 32′ e 40′ Mkhitaryan)

Sampdoria-Bologna 1-2 (7′ Thorsby, 44′ aut. Regini, 52′ Orsolini)

Verona-Sassuolo 0-2 (42′ Boga, 76′ Berardi)

ore 18.00

Udinese-Genoa

ore 20.45

Napoli-Milan

CLASSIFICA

SASSUOLO 18 MILAN 17 ROMA 17 JUVENTUS 16 INTER 15 NAPOLI 14 ATALANTA 14 LAZIO 14 VERONA 12 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 BOLOGNA 9 SPEZIA 9 BENEVENTO 9 FIORENTINA 8 PARMA 6 GENOA 5 TORINO 5 UDINESE 4

CROTONE 2

CLASSIFICA MARCATORI

Ibrahimovic (Milan) 8 reti Ronaldo (Juventus) 8 reti Lukaku (Inter) 7 reti Belotti (Torino) 6 reti Caputo (Sassuolo) 5 reti Joao Pedro (Cagliari) 5 reti Simeone (Cagliari) 5 reti Lautaro Martinez (Inter) 5 reti Berardi (Sassuolo) 4 reti Soriano (Bologna) 4 reti Gomez (Atalanta) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Castrovilli (Fiorentina) 4 reti Muriel (Atalanta) 4 reti Immobile (Lazio) 4 reti Lozano (Napoli) 4 reti Veretout(Roma) 4 reti Quagliarella (Sampdoria) 4 reti

PROSSIMO TURNO

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter

ore 18:00

Benevento-Juventus

ore 20:45

Atalanta-Verona

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese

ore 15:00

Bologna-Crotone

Milan-Fiorentina

ore 18:00

Cagliari-Spezia

ore 20:45

Napoli-Roma

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma