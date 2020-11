Inter, la rabbia dei tifosi in uno striscione: “tirate fuori i coglioni o veniamo con i bastoni”

28 Novembre 2020 13:24

I tifosi dell’Inter esprimono la loro rabbia per gli ultimi risultati negativi maturati in campionat e Champions: esposto un duro striscione

Un inizio di campionato ben diverso dalle aspettative della vigilia, che davano l’Inter come una seria candidata allo scudetto, unito alle pessime prestazioni in Champions che vedono i nerazzurri con un passo e mezzo fuori già ai gironi, rischiano di far scoppiare l’ambiente interista. I tifosi hanno già dato i primi segnali di insofferenza. Dopo il sonoro ko maturato contro il Real Madrid, arrivato a pochi giorni dopo la vittoria in rimonta, ma molto sofferta, contro il Torino, la Curva Nord ha esposto un duro striscione nel quale invita i calciatori a mettere l’anima (non proprio l’anima…) in campo: “quella maglia che tu indossi… Va onorata!!! Tirate fuori i cog… o veniamo coi bastoni!!!“.