Inter, la sfuriata di Conte ad Appiano: 3 big avvisati ed Eriksen è già con le valigie in mano

2 Novembre 2020 10:05

Antonio Conte perde la pazienza, sfuriata ad Appiano Gentile: 3 big della rosa nel mirino, mentre Christian Eriksen è già con le valigie in mano

“Dobbiamo guardarci dentro, siamo stati molli e poco determinati“. Con queste parole Antonio Conte si sarebbe rivolto duramente, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, verso i suoi calciatori dopo il pareggio raggiunto in extremis contro il Parma. Ad Appiano Gentile Conte non ha usato mezze misure: l’allenatore nerazzurro pretende un cambio di rotta e lo pretende in fretta. Sarebbero 3 i big finiti nel mirino del vulcanico allenatore salentino: il primo è Lautaro Martinez, ben distante dal ‘Toro’ ammirato nella prima metà della scorsa stagione, quasi involuto dal lockdown in poi; il secondo è Hakimi, reo di aver sbagliato due occasioni importanti contro il Parma, forse per eccesso di sicurezza dovuto alla giovane età; il terzo è Perisic che, al netto del gol che ha permesso ai nerazzurri di pareggiare la gara contro il Parma nel recupero, ha sbagliato ad inizio partita un gol che avrebbe potuto cambiare il corso della gara. Ed Eriksen? Su di lui Conte non ha nulla di cui lamentarsi, semplicemente perchè, vista l’ormai incolmabile distanza fra i due, a gennaio verrà ceduto con il PSG che monitora attentamente la situazione.