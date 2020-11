Inter, Marotta indica ad Eriksen la porta: “non tratterremo chi vuole andar via”

22 Novembre 2020 16:37

Beppe Marotta commenta la possibile cessione di Christian Eriksen: l’ad dell’Inter spiega di non voler trattenere nessun calciatore a forza

Nel prepartita di Inter-Torino, l’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ha commentato la possibilità di cedere Christian Eriksen a gennaio. Marotta ha spiegato di non voler trattenere a forza alcun giocatore, specie chi sente di poter trovare maggiore spazio altrove: “ieri Conte ha risposto in modo molto esaustivo. Aggiungo chiaramente che non dobbiamo trattenere un calciatore nel momento in cui chiede di essere trasferito. Dovremo fare delle giuste valutazioni. Ora è a disposizione e Conte lo sta utilizzando nel rispetto del calciatore e del club. Non sono arrivate richieste, ma al momento opportuno cercheremo di trovare le giuste combinazioni“.