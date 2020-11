Inter, ad un passo l’eliminazione dalla Champions: pasticcio Vidal, il Real Madrid vince 0-2

25 Novembre 2020 22:57

Questa sconfitta costa cara all’Inter che vede molto lontane le possibilità di qualificazione agli ottavi di Champions League

Serata amara a San Siro per i neroazzurri di mister Antonio Conte. Il Real Madrid fa il bis contro l’Inter, vince 0-2 e si stacca probabilmente in maniera decisiva nella classifica del girone. Il rigore trasformato al 7′ da Hazard indirizza in maniera chiara il match, che per gli spagnoli va subito in discesa. I padroni di casa non riescono a reagire, anzi si complicano la vira da soli: Vidal è ingenuo, per proteste si becca prima un giallo, subito dopo il rosso. Un’espulsione che lascia i suoi in dieci uomini, come una nave in balia della tempesta. Il copione è ormai quasi scritto, nella ripresa servirebbe un miracolo per acciuffare quanto meno un pareggio. Ma di fronte non c’è una squadra qualsiasi, è tutto quindi più difficile. Se poi ci si mette anche la sfortuna… bingo! Al 59′ l’autorete di Hakimi spegne le residue speranze dell’Inter, di conseguenza pure il sogno ottavi di finale. La matematica non condanna ancora Lukaku & Co., ma per raggiungere il secondo serve davvero una combinazione assurda di risultati. Ecco di seguito la classifica e i prossimi due (rimanenti) turni:

Monchengladbach 8 Rela Madrid 7 Shakhtar 4 Inter 2

5ª giornata

Monchengladbach-Inter

Shakhtar-Real Madrid

6ª giornata

Real Madrid-Monchengladbach

Inter-Shakhtar

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE

ore 18:55

Krasnodar-Siviglia 1-2

Rennes-Chelsea 1-2

ore 21:00

Dortmund-Club Brugge 3-0

Dinamo Kiev-Barcellona 0-4

Juventus-Ferencvaros 2-1

Lazio-Zenit 3-1

Manchester United-Basaksehir 4-1

Paris Saint Germain-Lipsia 1-0

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE

ore 18:55

Borussia Monchengladbach-Shakhtar Donetsk 4-0

Olympiakos-Manchester City 0-1

ore 21:00

Ajax-Midtjylland 3-1

Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca 0-0

Bayern Monaco-Salisburgo 3-1

Inter-Real Madrid 0-2

Liverpool-Atalanta 0-2

Marsiglia-Porto 0-2

CLASSIFICHE

Girone A

Classifica: Bayern Monaco 12, Atletico Madrid 5, Lokomotiv Mosca 3, Salisburgo 1.

Girone B

Classifica: Moenchengladbach 8, Real Madrid 7, Shakhtar 4, Inter 2.

Girone C

Classifica: Manchester City 12, Porto 9, Olympiacos 3, Marsiglia 0.

Girone D

Classifica: Liverpool 9, Atalanta 7, Ajax 7, Midtjylland 0.

Girone E

Classifica: Chelsea 10, Siviglia 10, Krasnodar 1, Rennes 1.

Girone F

Classifica: Dortmund 9, Lazio 8, Brugge 4, Zenit 1.

Girone G

Classifica: Barcellona 12, Juventus 9, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.

Girone H

Classifica: Manchester United 9, Lipsia 6, PSG 6, Istanbul 3.

