Inter, Aleksandar Kolarov positivo al Coronavirus: le condizioni di salute del giocatore

17 Novembre 2020 12:06

Aleksandar Kolarov è risultato positivo al Coronavirus: il difensore dell’Inter è asintomatico e sarà posto in isolamento

Nuovo caso di Coronavirus in Serie A, questa volta nella rosa dell’Inter. Dopo il risultato del tampone che ha confermato la positività di Marcelo Brozovic nei giorni scorsi, quest’oggi la società nerazzurra ha comunicato l’esito positivo del test effettuato da Aleksandar Kolarov. L’esperto difensore serbo, arrivato in estate dalla Roma, risulta asintomatico e si sottoporrà a regime di isolamento finchè non sarà completamente guarito. Kolarov è il quarto difensore dell’Inter a risultare positivo dopo Skriniar, Bastoni, Hakimi e Ashley Young.